10 clés pour la fertilité des sols

La fertilité des sols agricoles c'est quoi ? Le sol un support physique complexe La matière organique améliore de la fertilité de tous les sols La chimie minérale des sols et la fertilisation (organique et minérale) Le sol milieu vivant, un atout à ne pas négliger L'interaction sol plante Le travail du sol Les bioagresseurs sont (aussi) dans le sol La plante, le sol et l'eau Les amendements et les aménagements fonciers Un sol fertile, c'est le renouveau de la mixité du système de production (complémentarité culture annuelle, culture pérenne, prairies, élevage) : - Condition clé du bouclage des cycles - Stockage du carbone et réduction des GES - Maitrise des bioagresseurs