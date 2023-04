Monde commun : des anthropologues dans la cité N° 8 : Guerre civile

La résurgence de la notion de guerre civile pour qualifier des réalités très hétérogènes allant des guerres internes, souvent à dimension internationale, aux situations de conflits politiques, sociaux et culturels, suscite des interrogations sur sa pertinence. Ce numéro de Monde commun a pour ambition d'aller au-delà des catégorisations, qu'elles relèvent des sciences sociales ou du droit international. Il propose de revisiter l'actualité des guerres contemporaines, de l'Afghanistan au Yémen, en passant par la Syrie, l'Ethiopie et la Birmanie, en retraçant les lignes de force, les dynamiques et les représentations vernaculaires de ces conflits hors du cadre géopolitique par lequel ils sont souvent perçus, tout en tissant des parallèles entre les guerres de l'ex-Yougoslavie et celle d'Ukraine. Il nous plonge aussi dans les réalités contrastées des Etats-Unis et de la Colombie où des antagonismes politiques, sociétaux et raciaux, attisent les braises de conflits jamais vraiment éteints.