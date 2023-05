Deux enfants en guenilles, le visage crasseux et le regard triste, sont assis sur le porche d'une maison. A côté d'eux, une simple pancarte : " Enfants à vendre ". Dans l'Amérique des années 30, alors que la crise économique fait rage, certaines familles n'ont plus de quoi se chauffer, rien à manger. Lorsque le jeune journaliste Ellis Reed découvre cette scène, il prend une photo. Un cliché terrible et émouvant qui va lancer sa carrière. Mais à quel prix ? Car cette photographie de deux enfants en détresse va avoir des conséquences dévastatrices. Rongé par la culpabilité, Ellis revient au même endroit, quelques semaines plus tard. Mais la maison est vide, les enfants ont été vendus. Le journaliste décide alors de tout faire pour retrouver leur trace et, si c'est encore possible, réparer ses erreurs...