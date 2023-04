Devenez ATSEM en 60 jours. Edition 2023-2024

Vous souhaitez passer et REUSSIR les épreuves du concours pour devenir ATSEM mais vous rencontrez des difficultés pour vous organiser ? La collection "Mon concours en 60 jours" vous propose une préparation adaptée à vos épreuves grâce à un programme clé en main. Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves de concours ATSEM : - Un planning adapté et progressif sur 60 jours a été élaboré pour permettre au candidat une préparation efficace et complète en un temps délimité ; - Chaque jour, un cours et des entraînements portant sur une, deux ou trois matières différentes seront proposés au candidat afin de se préparer efficacement à toutes les épreuves du concours ; - Puis, en fin d'ouvrage, le candidat pourra s'exercer en conditions réelles sur les sujets d'annales corrigés. Inscription : 27 avril 2023. Epreuves : 11 octobre 2023.