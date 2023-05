Play it Cool, Guys Tome 2

Ils sont tellement maladroits qu'ils en sont cool ! A première vue, ces quatre jeunes hommes ont tous l'air très cool et même un brin difficiles à approcher. Mais en entrant dans leur quotidien, vous comprendrez vite qu'ils sont en fait incroyablement étourdis ! Et c'est justement ce qui fait tout leur charme et les rend si attachants. Aucun doute que vous finirez, vous aussi, par les aimer ! Alors installez-vous confortablement, sortez le pop corn et admirez ces beaux garçons maladroits essayer d'être cool toute la journée. Le spectacle en vaut la peine !