Les 100 films de Science-fiction qu'il faut avoir vus

Quels sont les films de science-fiction à ne pas rater sous aucun prétexte ? Ceux qui ont défrayé la chronique ? Ceux qui ont fait le 7e art ? Laissez défiler quelques-unes des plus belles scènes de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Blade Runner, de Brazil, de Dune... Redécouvrez pourquoi il y a des films, mais aussi des acteurs, actrices et scénaristes, qui ont changé notre regard et défrayé la chronique en révolutionnant un art qui ne cessera jamais de nous faire rêver. Chaque oeuvre est ici commentée, sa genèse et son sens sont décryptés.