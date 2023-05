Concours IFSI pour les professionnels en formation continue (AS-AP inclus). Edition 2023-2024

Ce livre propose tous les outils nécessaires pour aborder sereinement les épreuves de sélection : un focus sur le cadre réglementaire de la profession infirmière et le contenu de la formation ; une présentation des modalités de sélection et les conseils méthodologiques pour composer son dossier de candidature selon son profil ; les notions indispensables pour consolider ses connaissances en culture sanitaire et sociale, et sur la démarche de soins et l'analyse de situation ; des rappels sur les raisonnements mathématiques ; des exercices d'entraînement corrigés et commentés pour s'entraîner efficacement.