Technicien territorial et technicien territorial principal de 2e classe. Tout-en-un. Concours externe, concours interne, 3e concours et examen professionnel,, Edition 2023-2024

Outre la présentation détaillée des métiers qu'il contient, ce guide " tout-en-un " permet de préparer efficacement : Les épreuves d'admissibilité : – questions techniques à partir d'un dossier (concours externe de technicien territorial), – étude de cas (concours interne et 3e concours de technicien territorial principal de 2e classe), – rédaction de rapport technique (concours interne et 3e concours de technicien territorial, tous concours de technicien territorial principal de 2e classe, tous examens professionnels) ; L'épreuve d'admission (entretien avec le jury). Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les différentes épreuves.