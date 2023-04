Yoga. Simple. Fun. Efficace

La pratique régulière du yoga stimule la circulation sanguine et la digestion, tonifie et masse les organes internes et assouplit la colonne vertébrale, les muscles et les articulations. Il permet également d'accroître les capacités de concentration et la qualité du sommeil, de mieux réguler ses émotions, de gérer le stress. La collection : " 7 minutes par jour " vous propose des programmes complets de remise en forme sur une durée d'un mois : 30 séances d'environ 7 minutes pour un entraînement de 3 exercices, précédés d'échauffements et suivis d'un retour au calme avec des étirements. Les exercices, qui ne nécessitent que peu de matériel, peuvent être réalisés n'importe où (à la maison, au bureau ou en voyage). Le concepteur du programme : Spécialisé dans la remise en forme (brevet d'Etat), Bakary Sissako est enseignant en éducation physique et sportive et préparateur physique pour des sportifs de haut niveau et professionnels (rugby, volley-ball, football, golf et Mixed Martial Art dit MMA).