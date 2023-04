Un Grand Week-End. Dordogne

Un guide adapté au temps du week-end, construit autour de 3 grandes zones de séjour : Périgueux et le Périgord vert, Bergerac et le Périgord pourpre, Sarlat et le Périgord noir. - Des balades pour découvrir Périgueux et Sarlat, la grotte de Lascaux, le panoramique cingle de Trémolat et les sombres sous-bois des confins du Limousin, les bastides et redoutables forteresses médiévales. - Des randonnées et des activités pour vivre et explorer la Dordogne, terre de contrastes portant la trace d'une présence humaine remontant à la Préhistoire : balades en gabarre à Bergerac, escalade de la falaise du château d'Exideuil, vol en montgolfière des jardins de Marqueyssac, parc aux dinosaures pour les plus jeunes... - une sélection des meilleurs spots de canoë dans la Réserve mondiale Homme et Biosphère : La Dordogne, la Vézère, l'Isle, la Dronne et l'Auvézère. - Un large choix d'adresses et d'activités, et des pages top pour découvrir le meilleur : les plus beaux marchés au gras et de la truffe noire, les spots d'élevage d'esturgeon et la dégustation du caviar français, les fermes où acheter le cabécou, les caves où découvrir les vins du Bergeracois et la liqueur de noix, et boutiques où acheter beaucoup d'autres produits locaux réputés : le safran, la fraise, la noix, les cèpes...