Un Grand Week-end à Saint-Nazaire

Nouveauté ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Saint-Nazaire et dans ses environs. Saint-Nazaire et ses environs sont traités : le marais de Brière, Guérande, La Baule, Le Croisic et la côte de Jade de Saint-Brevin à Pornic. Dans cette création : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : apprendre à cuisiner les algues, se faufiler entre des chaumières fleuries, marcher sur les traces de Tintin, naviguer dans l'estuaire de la Loire... - Des activités 100 % bol d'air : prendre l'apéro dans une cabane de pêcheur suspendue, randonner à cheval dans la baie de La Baule, arpenter les marais salants au crépuscule... - Notre sélection d'adresses à Saint-Nazaire et dans les environs : restos de poissons et de fruits de mer, terrasses avec vue, cafés-concerts et bars de plage pour passer de bonnes soirées tout au long de l'année. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, experts de la ville : les plus beaux points de vue panoramiques, les meilleures plages, les plus jolies boutiques...