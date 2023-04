Les recettes zéro charge mentale. Les recettes pour kiffer sans y passer la soirée

Objectif manger équilibré sans y passer la soirée ! Anne-Charlotte est une jeune maman qui s'est lancée dans un rééquilibrage alimentaire il y a quelque années. Mais entre le travail et les enfants, pas le temps de passer des heures en cuisine. Le mot d'ordre, c'est "sain, bon et rapide". Elle vous présente donc aujourd'hui ses recettes de la flemme ou comment se faire kiffer sans y passer la soirée. Falafel et tzatziki à la menthe, wrap chèvre pané et crudités, soupe de tomates rôties et ricotta, pizza chou-fleur, feuilleté tressé aubergines et mozza, parmentier de patate douce, granola à la cannelle, moelleux à la crème de marrons... Vous trouverez plus de 50 recettes pour tous les moments de la journée et toutes les occasions pour mettre en place et conserver des habitudes saines. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour bien manger : écouter sa faim et son corps et respecter son rythme.