Un Grand Week-end à Dublin

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Dublin. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : faire du paddle le long du Grand Canal Dock, observer biches et daims au coeur de Phoenix Park, visiter une distillerie en pleine ville... - Des activités 100 % dublinoises : s'essayer au football gaélique avec un coach sportif, goûter à l'étonnante association huîtres-Guinness, partir en transports en commun à la plage dans la baie de Dublin... - Notre nouvelle sélection de pubs musicaux et de bar à cocktails branchés pour profiter des soirées dublinoises, de cantines healthy ou de restos plus pointus pour plonger dans l'ambiance de cette petite capitale festive et animée. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, experts de la ville : les meilleurs irish breakfasts, des stands de fish n'chips, les plus beaux pubs traditionnels, des boutiques de designers irlandais... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.