Se sculpter avec la méthode Hypofitness

Vous rêvez d'un ventre plat, d'un corps en bonne santé, d'une silhouette tonique... sans vous infliger des séances de cardio ou de crunches délétères et épuisantes ? Et si vous testiez l'Hypofitness® ? Cette technique globale consiste en un enchaînement de postures sur un rythme respiratoire spécifique, avec ou sans apnée. Les abdominaux et le périnée se contractent alors naturellement et se renforcent en profondeur. Grâce à un entraînement régulier, vous pourrez vous gainer durablement, travailler votre périnée pour prévenir les troubles (descentes d'organes, fuites urinaires...) et favoriser votre bien-être (douleurs dorsales atténuées, digestion améliorée, jambes légères). Suivez le programme d'entraînement avec : - le mode d'emploi détaillé de la méthode - des tests d'auto-évaluation avant de démarrer - 8 séries de 14 jours d'exercices pour progresser - les erreurs à ne pas commettre