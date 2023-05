Rebelle au bois charmant

Dans un beau pays vit Rebelle, une très belle jeune fille. Libre et indépendante, elle use de déguisements et d'artifices pour s'enlaidir et repousser les garçons qui viennent chez elle lui demander sa main. Mais, un jour, elle vient à s'ennuyer toute seule et décide de se trouver un mari. Malheureusement, tous les garçons du pays sont maintenant mariés. Enfin, presque... Un conte moderne pour déconstruire les stéréotypes de genre Une héroïne et un héros qui vivent leur vie comme ils l'entendent, libres et indépendants. Ils se marieront par choix, d'un amour sincère, et non par convention. Une collection de beaux albums à petit prix "Mon coffre à histoires" est une collection d'albums aux thématiques riches et variées, à prix mini. Ils ont aimé (citations) "Un album jeunesse enjoignant à être soi et à toujours préserver sa liberté. Une allégorie drôle et colorée autour de la préservation de soi, du consentement et des compromis dans la relation à autrui". (Jenndrix sur le site Babelio.) "C'est un joli conte qui permet de pouvoir affirmer sa propre identité et puis ses propres envies". (Emission "Marque-Page" Payot libraire.)