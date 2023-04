The New Mutants L'intégrale : 1987

Pour fuir Magus, le père de Warlock, les Nouveaux Mutants ont dû s'enfuir à travers le temps. Les voici perdus dans le futur et ce ne sont pas de bonnes nouvelles qui les y attendent, car ils sont confrontés à des versions d'eux-mêmes qui ont mal tourné, pour différentes raisons. Trouveront-ils le chemin pour rentrer chez eux ? Et survivront-ils à l'Homme Impossible ? Chris Claremont, le maître d'oeuvre de tout ce qui est mutant dans les années 80, joue dans cet album avec les différents futurs possibles de la nouvelle génération de X-Men. On retrouve également le Professeur X, les Starjammers et les Hellions !