Mon cahier de calcul mental et d'automatismes 6e

Des rituels clé-en-main pour faire acquérir les automatismes de calcul ! - 38 fiches, pour travailler un automatisme chaque semaine - Une organisation en trois parties ritualisées : acquisition de la méthode / entraînement / autoévaluation en temps limité (et pour l'enseignant, une évaluation clé-en-main sur chaque automatisme) Les + numériques : corrigés des entraînements, vidéos d'autoévaluation en temps limité, vidéos de méthode ; et en plus pour le prof : vidéos d'évaluation