À nos amies

Il y a Madeleine et Louise qui, voisines, ont grandi ensemble et ont épousé deux frères ; Mathilde et Joséphine qui ont fait les quatre cents coups, connaissent tout l'une de l'autre, ont fait le mur ensemble et se sont cru immortelles. Il y a Coralie, qui retrouve ses amies tous les vendredis soir, mais qui commence à en avoir marre que la discussion tourne toujours autour de Claire et de ses régimes, ou encore Alex, qui aimerait tant ressembler à Salomé pour qui tout semble facile et qui n'a besoin que d'une seconde pour prendre des décisions. Qu'elles aient vingt, trente ou soixante ans, qu'elles se soient rencontrées à l'école ou au bal du village, les amies de ce recueil de nouvelles vous feront passer du rire aux larmes, sous la plume de sept auteurs et autrices de talent.