Nationale 7, road trip en scooter

Gilles Vautier vous embarque sur son scooter - Johnny - le long du tracé historique de la mythique Nationale 7. En septembre 2022, il a effectué le trajet de Paris à Menton, comme le faisaient les Français sur la route des vacances dans les années 1960, accompagné de son scooter et de son appareil photo, pour immortaliser son parcours. Ce dernier se décompose en plusieurs escales et est émaillé de rencontres et d'anecdotes de personnes ayant vécu ou vivant encore le long de cette Nationale 7. Découvrez ou redécouvrez la Nationale 7 telle qu'elle est aujourd'hui.