Gilgamesh. La quête de l'immortalité

L'épopée de Gilgamesh est la première grande oeuvre littéraire connue de l'humanité. Elle est au coeur des mythes fondateurs de la pensée occidentale et, précédant la Bible de plus de 1000 ans, elle offre notamment le tout premier récit du déluge. Gilgamesh est l'histoire d'un tyran indomptable et de son périple tumultueux vers l'acceptation sereine de son destin de mortel. En donnant voix et force à la souffrance et à la peur de la mort, en décrivant l'amour, la vulnérabilité et la quête de la sagesse, ce récit mythique touche le coeur de chacun d'entre nous et notre plus profonde humanité. Stephen Mitchell restitue le souffle épique et la profondeur philosophique de cete épopée dans une langue à la fois fraîche, moderne et puissante.