Think Again. Pourquoi garder l’esprit ouvert est notre meilleur atout

Alors que nous évoluons dans un monde en mouvement permanent, que nous passons notre temps à remplacer nos biens matériels pour de plus performants, pourquoi restons-nous si souvent campés sur nos positions ? C'est que nous trouvons refuge dans le confort de nos convictions, nous nous entourons de personnes qui partagent nos idées et fuyons à tout prix la contradiction. Pour Adam Grant, c'est là notre plus grande erreur. A travers de nombreux exemples et en puisant dans les dernières avancées des sciences cognitives, il démontre ici que la capacité à renouveler notre pensée est déterminante pour atteindre à la fois l'excellence et la sagesse. Nous avons tous la capacité d'apprendre à mettre à l'épreuve nos convictions, tester nos idées, soutenir la contradiction et cultiver les bienfaits du doute. Ayons le courage de nous forger une pensée flexible. C'est la clé de la réussite, car l'innovation et le progrès demeurent du côté de ceux qui savent " repenser ".