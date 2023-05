Couples. 100 coloriages

Ah, l'amour... l'un des thèmes fétiches des films Disney ! Dans ce livre de 100 coloriages totalement inédits, les personnages de vos films préférés s'affichent en couple, et s'envoient des regards amoureux d'une page à l'autre ! Découvrez Woody faisant la cour à Bo Peep, Stitch et Agnel partageant un premier baiser, ou Bernard demandant Bianca en mariage ! Etes-vous vraiment prêt pour tout ce love ?