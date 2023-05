Construire sa maison

Plutôt que relater par étapes ce chantier (des fondations à l'achèvement), l'auteur a fait le choix de traiter son déroulement à partir des matériaux employés : la terre cuite et crue, le bois, la chaux, le chanvre, les matériaux d'isolation etc... L'intégration dans le milieu avec les aménagements paysagers... Ce livre veut s'adresser à toutes celles et ceux qui ont un projet de construction et s'interrogent : de futurs auto-constructeurs qui y trouveront tout d'abord l'énergie et l'enthousiasme nécessaire, car il en faut ! Ainsi que les autres qui pourront y puiser des idées, des techniques, des principes, certains matériaux...