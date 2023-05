Japon, l'archipel des 72 saisons

Les Japonais ont un lien particulier avec la nature et les saisons, dont l'influence est omniprésente dans l'Archipel et dont témoignent les divisions saisonnières du calendrier présentées dans cet ouvrage. Hérité de la Chine, mais assimilé et remanié au sein de la culture japonaise, le calendrier antique se dit koyomi. Il repose sur un système luni-solaire et et se divise en 24 " souffles saisonniers " qui eux-mêmes se subdivisent en 3 micro-saisons d'environ 5 jours. Ces 72 micros-saisons sont dénommées par des expressions poétiques qui renvoient aux phénomènes naturels telles que " la glace fond sous la brise printanière " ou " les pousses de bambou pointent leurs têtes ". Cet ouvrage décrit les 72 saisons, les phénomènes naturels qui s'y rattachent, les fêtes qui y sont célébrées, et la façon dont elles s'inscrivent dans l'art et la vie quotidienne. Il est une invitation à découvrir la richesse de la culture japonaise