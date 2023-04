L'authenticité en thérapie. Quand l'histoire du thérapeute rencontre celle du patient et de sa famille

Avec ce dernier livre, Maurizio Andolfi marche à contre-courant des théories classiques en psychothérapie. Il nous montre à quel point l'histoire et le parcours du thérapeute sont importants et imbriqués dans la résolution des problèmes de ses patients. Selon l'auteur, si le thérapeute ne se connecte pas à son histoire, à ses forces et à ses faiblesses, il ne sera pas en mesure d'entrer en résonance avec son patient et de l'aider efficacement. Il exploite jusqu'au bout toutes les ressources de la thérapie systémique. Il explique en détails comment faire, comment utiliser les mots et l'écoute des langages et du corps pour y parvenir. L'authenticité de chacun est essentielle dans ce processus et permet la rencontre entre le thérapeute, la famille et le patient. Chaque maillon de la chaîne joue son rôle dans le processus d'évolution et de transformation.