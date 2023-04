La communication non violente avec les enfants. La CNV en famille et au quotidien : retour d'expérience

Comment la Communication Non Violente peut-elle être utilisée en famille et à la maison ? Quels sont les bénéfices qu'elle peut apporter aux relations entre parents et enfants ? Cette promesse d'apprentissage "sans punition ni récompense" est-elle réellement tenable ? Pour répondre à toutes ces questions, Edith Tavernier nous fait découvrir les coulisses de 20 ans de CNV appliquée en famille, au quotidien. Armée des témoignages de son mari et de ses deux enfants (17 et 20 ans), cette formatrice certifiée en CNV rend compte de la manière dont l'approche de Marshall Rosenberg les a accompagnés dans leur vie de famille – de la remise en question de leurs croyances éducatives à la pratique de l'écoute empathique, par exemple. Déroulant au fil de son texte les grands principes de la CNV, elle entremêle expérience familiale et apports théoriques pour proposer aux lecteurs un ouvrage inspirant, qui témoigne de tout ce que la CNV peut leur apporter !