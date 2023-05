La Renault 4L

La Renault 4, une révolution française La Renault 4 compte parmi les modèles les plus marquants de l'histoire de l'automobile française. C'est également le modèle le plus fabriqué en France derrière la 206. Pour remplacer la coquette 4 CV qui avait marqué le redémarrage de l'industrie française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Renault prend un virage décisif et propose en 1961 une voiture au physique ingrat, basique, éminemment fonctionnaliste. C'est cette saga de la R4 que propose de nous raconter Serge Bellu au fil de cinq chapitres. Nous découvrirons la genèse et le développement de la R4, son approche fonctionnaliste et son implantation dans la société, mais également ses incursions dans le monde de la mode et de l'art et son rayonnement mondial. L'ouvrage passe également en revue les transformations effectuées par les artisans pour faire de la R4 un véhicule tout-terrain, un cabriolet sportif ou une machine de rallye ! La R4 reste bien vivante à travers l'enthousiasme des collectionneurs et dans la démarche de plusieurs designers qui s'emploient à en donner une lecture contemporaine. Enfin, une dernière partie résume chronologiquement, de 1961 à 1992, les principales modifications apportées au cours de sa carrière et inventorie les différentes variantes. Cette histoire est ici contée à travers de nombreux documents d'époque, croquis et photos issues des archives officielles de la marque.