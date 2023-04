The in between

L''amour ne meurt pas. Tessa Jacobs ne pense pas mériter l'amour. Mais lorsqu'elle rencontre Skylar, tout change. Le destinsemble vouloir les rassembler coûte que coûte. Très vite, les deux amoureux se retrouvent dans une de ces histoirespassionnées qu'on ne voit que dans les films ! Ellecommence à croire qu'elle mérite peut-être son conte defées, après tout... Jusqu'au jour où la tragédie frappe. Tessa se réveille seule àl'hôpital, sans aucun souvenir. Et Skylar n'est plus là. Alorsqu'elle se lance dans une quête éperdue à la recherche deréponses, on dirait que l'esprit de Skylar lui tend la main, de l'autre côté... Désespérée de le voir une toute dernièrefois, Tessa doit démêler les fragments éparpillés de leurrelation - la vérité pourrait la conduire au-delà de ce que laraison peut accepter.