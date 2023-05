Sous-officier de gendarmerie. Tout-en-un, concours externe, interne et 3e voie, catégorie B, Edition 2023-2024

Afin de réussirvotreconcours desous-officier de gendarmerieexterne, interne ou 3e voie 2023-2024, ce livrevouspropose une préparationà toutes les épreuves : Ecrit : composition et connaissances professionnelles Oral : inventaires de personnalité, entretien avec un psychologue, aptitude professionnelle, entretien avec le jury, épreuve physique etévaluation numérique Vous trouverez dans ce livre tous les outils indispensables à votre réussite : tout sur votre concours et votre métier en 20 questions-réponses pour être informé de ce qui vous attend ; un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; desplannings de révisions pour organiser votre préparation ; les connaissances indispensables pour maîtriser tout le programme ; un entraînement intensif avec150 exercices corrigés ; 10 annales récentes(sessions 2022, 2021 et 2020 incluses)et5 concoursblancs corrigéspour se mettre dans les conditions du jour J ; 5 exposés,90 questions et 2 simulations d'entretien commentées ; des conseils pour comprendre les attentes du jury et éviter les erreurs. OFFERT en ligne : 20 tutos pour mieux comprendre les tests psychotechniques (épreuve d'aptitude professionnelle).