Mortelles comédies

Lorsque le corps du patron de la toute-puissante chaîne Globe Info est retrouvé lardé de coups de couteau, les réseaux sociaux se déchaînent et répandent les rumeurs les plus folles, bientôt relayées par les médias. Sur la chaîne endeuillée, le directeur de l'information Jacques Leroy et sa présentatrice vedette Justine Berger exploitent sans vergogne la mort de leur directeur pour battre des records d'audimat. Pendant ce temps, le commissaire Le Goff et la ministre de l'Intérieur Salma Rossel, en charge de l'enquête, courent en vain après le mystérieux tueur. A chercher le scoop à tout prix, on finit par se brûler les ailes...