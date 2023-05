Les Nouveaux Cahiers d'anglais - BTS Tertiaires 1re et 2e années

Une édition renouvelée en 2023 : - 10 à 12 unités avec des sujets motivants en lien avec la vie professionnelle et la société, dont 4 unités nouvelles en 2023 (4, 5, 9 et 11) - Une double entrée par l'image et la vidéo dans chaque unité - Un accompagnement renforcé pour l'acquisition et la mémorisation du vocabulaire - Des points de grammaire réalisables en autonomie grâce au cahier dédié en fin d'ouvrage - Une préparation active aux examens, à l'écrit et à l'oral - Des pages "Let's be pro" enrichies - Des fiches méthodes revues pour être en phase avec les nouvelles modalités des examensCe manuel est enrichi de ressources gratuites foucherconnect : audios et scripts, vidéos, mémos grammaire Genially, exercices Quizlet