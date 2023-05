Les animaux de la jungle. Premières lectures, premières découvertes CP

Un texte adapté aux premiers lecteurs (niveau début et milieu de CP) : texte 100 % déchiffrable. Des rubriques pour favoriser l'apprentissage de la lecture : les sons, les lettres, les syllabes. La mise à la couleur des lettres muettes et des sons complexes pour faciliter la lecture. Plein d'informations sur les animaux de la jungle et de très belles photos : le toucan, le tigre, le caméléon, l'orang-outan, le boa, le paresseux, le tamanoir. + Des cartes animaux avec des photos amusantes !