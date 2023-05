La santé ne tombe peut-être pas du ciel. Trouver dans son quotidien des ressources pour aller bien

Après avoir traité des différentes maladies chroniques issues des psychotraumatismes dans son précédent ouvrage, Cyril Tarquinio porte sa réflexion sur les moyens de guérison qui sont à notre portée, dans les gestes et les actions du quotidien. Comme l'avait fait David Servan-Schreiber en son temps, Cyril Tarquinio revient sur l'importance notamment des relations humaines, de la communication émotionnelle, de la méditation, de la nutrition et du sport pour prévenir le mal-être. L'auteur analyse ces différentes thérapies complémentaires, hors traitements médicamenteux et suivi thérapeutique, et nous prodigue des conseils faciles à suivre, sans effets secondaires, et aux résultats spectaculaires. Et dans un but vertueux : aller mieux, retrouver une certaine sérénité et le plaisir de vivre. Un livre qui permet à chacun de reprendre sa santé en main, en toute autonomie et en bonne intelligence avec les autres et le monde qui nous entoure. Préface de Boris Cyrulnik