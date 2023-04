L'enfant DYS. 10 clés pour l'accompagner et le valoriser

On appelle "troubles dys" l'ensemble des troubles cognitifs spécifiques, qui apparaissent au cours du développement de l'enfant, au moment des premiers apprentissages. Ces derniers peuvent avoir de forts impacts sur sa vie scolaire, sociale et affective. C'est pourquoi leur repérage précoce est fondamental. Comment accompagner un enfant "dys" ? Quelle prise en charge médicale est proposée ? Comment faire à l'école et à la maison ? Dans cette version augmentée des 10 clés, Françoise Chée, créatrice d'Astuces pour dys, nous livre tous ses conseils pour aider votre enfant au quotidien. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés pour accompagner votre enfant et faciliter son quotidien. - Des éclairages sur la notion d'obéissance, ses enjeux, ses vertus et ses pièges.