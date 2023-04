Le Citroën Type H

Pour le Type H, on peut sans se tromper parler de révolution utilitaire. La définition de cette camionnette est basée sur des idées simples : traction avant, caisse monocoque et modularité exemplaire. Trois idées qui firent leur chemin puisqu'elles sont encore aujourd'hui le cahier des charges de base de tous les utilitaires du marché ! On n'a rien fait de plus que le Type H, et c'est le secret de sa formidable longévité (juin 1947 à décembre 1981). Le Type H, produit à un demi-million d'exemplaires, fera naturellement le bonheur des carrossiers industriels. Allongé, rehaussé, comprimé, découpé, trituré de toutes parts, parfois même méconnaissable, il reste inimitable avec son nez de cochon si caractéristique. Les auteurs, deux "citroénistes" spécialistes de la marque, nous livrent ici une étude originale associée à une iconographie remarquable.