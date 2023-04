Les guerres de religion. 1559-1610. La haine des clans

La seconde moitié du XVIe siècle constitue la "part sombre" de la Renaissance, marquée en France par les querelles religieuses, les troubles civils et une profonde remise en cause du pouvoir royal : un âge de désordre et de déraison, qui, en quarante ans et huit guerres de Religion, va embraser le royaume en une succession d'affrontements, de répressions, de scandales et de massacres, bouleversant l'équilibre du pays de façon inédite. C'est aussi un moment-clef de l'histoire nationale, peut-être la plus grave crise subie par l'Ancien Régime avant 1789 : elle a marqué de manière indélébile notre mémoire et l'imaginaire collectif, notamment par une frénésie nouvelle de violences, qui trouvent leur paroxysme dans l'épisode sanglant de la Saint-Barthélemy.