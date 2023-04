Ninja Attack ! Histoires vraies d'assassins, de samouraïs et de hors-la-loi

Ils passent à l'attaque, alors restez sur vos gardes ! Matsuo Bashô, Hattori Hanzô, Sarutobi Sasuke ou encore Jiraiya... Ces noms vous sont familiers ? C'est que vous avez entendu parler des ninjas ! Mais, connaissez-vous leur véritable histoire ? Cinéma, littérature, jeu vidéo, manga, ces incroyables soldats du Japon ont inspiré nombre de légendes ! Loin des idées reçues, découvrez ces maîtres ninjas, assassins ou agents solitaires, encore peu connus hors de l'archipel nippon. Avec Ninja Attack ! vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser, par peur de représailles nocturnes ! ------- Hiroko Yoda et Matt Alt sont mari et femme. Ils dirigent une société de traduction basée à Tokyo et spécialisée dans la production de versions anglaises de jeux vidéo japonais, de mangas et de livres. Ils ont coécrit, outre ce guide des ninjas, un guide sur les yokai (Yokai Attack ! Guide de survie contre les yokai et autres monstres japonais, disponible chez Ynnis Editions) et un autre sur les yurei. Yutaka Kondo est né et a grandi dans le quartier de Shitamachi, à Tokyo. En 1995, il a dessiné la série de manga Gojin (inédite en France) et a été consultant visuel sur la série animée tirée de Ninja Scroll et sur Oh ! Edo Rocket.