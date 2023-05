Docteur vélo

De plus en plus privilégiée par les Français, la pratique du vélo a explosé depuis 2020. Benjamin Lamquin, ancien ingénieur devenu réparateur, nous aide à y voir plus clair. -Comment choisir son vélo ? Vélo de ville, de route, électrique, tout-terrain, les choix sont multiples... -Quelles sont les principales vérifications à faire pour l'entretenir ? -Comment le réparer en cas d'accident ? Chaque étape est expliquée en détail et accompagnée de photos en pas à pas et de schémas descriptifs : tout le nécessaire pour se remettre en selle !