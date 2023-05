Avatar, le Dernier Maître de l'air. Le livre de cuisine officiel

La Guerre de Cent Ans est finalement arrivée à son terme. Pour unifier les peuples et les nations, l'Equipe de l'Avatar a collecté les recettes préférées du Royaume de la Terre, de la Nation du Feu, des Nomades de l'Air et des Tribus de l'Eau. Des rivages de l'île de Kyoshi aux rues bondées de Ba Sing Se, découvrez les spécialités des différentes nations : Tarte aux oeufs préférée d'Aang, gâteaux de lune de Yue, riz spécial des Palmiers Brumeux, brochettes de poulet très épicées à la Roku. Rassemblez les nations autour de votre table et revivez vos moments favoris de Avatar : Le Dernier Maître de l'Air avec ce livre officiel. Que vous soyez novice ou maître en cuisine, vous trouverez la recette qui vous plaît !