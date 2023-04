Les cistophores de Marc Antoine. Un monnayage hellénistique en contexte romain

Cette étude historique et numismatique rassemble plus de 800 exemplaires des deux types de cistophores frappés par Marc Antoine en Asie Mineure vers 39 a. C. (RPC I, 2201-2202). Les monnaies sont analysées et classées selon les liaisons de coins, ce qui permet à l'auteure d'appliquer des méthodes statistiques pour appréhender le volume original des émissions. Grâce aux résultats obtenus, les cistophores antoniens sont replacés dans le contexte politique, militaire et socio-économique de la province asiatique à la fin de la République romaine. Un accent est également mis sur la propagande véhiculée par ces monnaies aux types dionysiaques, qui mettent en scène Octavie, l'épouse de Marc Antoine.