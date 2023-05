Trinity Seven Tome 15.5

Un petit détour dans la série Trinity Seven avec ce tome rempli d'histoires courtes toutes plus délirantes et sexy les unes que les autres ! On retrouve les filles du Trinity Seven aux sources thermales, on les croise à un concours de cosplay et on les voit même défiler en maillot de bain ! Un peu de répit avant que les affaires sérieuses ne reprennent ! Il ne faut pas longtemps au lecteur pour être conquis par l'humour et la légèreté du titre. Tout en respectant le cadre du manga harem et ecchi, Kenji Saito confère à son personnage une personnalité et des valeurs qu'il défend. Cette singularité, associée à des dialogues savoureux et à un scénario plein de péripéties en font une série rafraîchissante et amusante. Après l'adaptation en anime TV en 2014, ce manga a connu un succès grandissant, totalisant des ventes de plus de 3 000 000 d'exemplaires au Japon. La série s'est même offerte 2 films d'animation en 2017 et 2019. Quant au dessinateur, Akinari Nao, il a parfaitement su retranscrire le côté décalé de cette histoire tout en y apportant un charme propre à son style.