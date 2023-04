Plus jamais harcelés. En finir avec la maltraitance entre adolescents

De plus en plus d'enfants et d'adolescents souffrent de harcèlement à l'école, dans les clubs de sport, les activités de loisir, les transports et sur les réseaux sociaux. Les victimes sont dévastées, les parents démunis, les éducateurs dépassés. Cet ouvrage fait le point sur les réalités multiformes de ces violences, leurs origines profondes et les solutions qui existent. Il permet de prendre la mesure de la gravité de ce phénomène, sans le minimiser ni le banaliser. Il aidera parents et éducateurs à dialoguer avec leurs enfants pour prévenir le harcèlement ou lutter contre, si ce dernier est installé. Plus largement, il doit permettre de s'engager personnellement et collectivement pour sortir de l'impasse destructrice de la violence aveugle et de la douleur muette que représente le harcèlement, devenu phénomène de société.