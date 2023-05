X-Men l'Intégrale : 1997 (II)

Ca bouge pour Gambit et Malicia, le couple maudit des X-Men qui s'aime sans jamais pouvoir se toucher. Mais beaucoup de choses pourraient changer suite aux révélations sur les actions passées de Remy Lebeau. Qui sont les mystérieux juges qui vont mener le procès de Gambit ? Ce n'est pas tout ! Suite à une altercation entre Rocket et Gladiator, une autre équipe de X-Men part dans l'espace pour une aventure intergalactique ! La période Scott Lobdell touche à sa fin, avec des histoires qui bouclent toutes les trames laissées en suspens avant que Joe Kelly et Steven T. Seagle prennent le relais. Des épisodes plus indépendants que dans les volumes précédents, très marqués par les différents crossovers.