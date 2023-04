Lore Olympus Tome 2

L'attraction entre Perséphone et Hadès est de plus en plus irrésistible, mais les obstacles s'accumulent : un tabloïd révèle qu'ils se fréquentent, Menthé n'accepte pas que son histoire avec Hadès tourne court et essaie de nuire à Perséphone, et, surtout, Apollon rôde. La solution viendra-t-elle d'Héra, et de ses machinations pour que Perséphone travaille aux Enfers auprès d'Hadès ? Une chose est sûre, la déesse du Printemps n'est pas au bout de ses peines... Trouvera-t-elle les ressources nécessaires pour contre-attaquer ? Découvrez la suite de l'histoire d'amour qui changera la face de l'Olympe !