S’affranchir de la dépendance affective. Toutes les clés pour des relations équilibrées

La dépendance affective peut être définie comme un besoin excessif d'affection. Un besoin tel que la personne est incapable de vivre par et pour elle-même. Dépendance à l'environnement social et professionnel, dépendance familiale ou encore dépendance affective en couple, un attachement trop fort, réclamé trop souvent, devient source de souffrance et se manifeste à travers différents symptômes, parmi lesquels : - Une addiction à l'autre et un besoin permanent de sa présence. - Un fort déficit de confiance en soi qui entraîne une diminution de l'estime de soi et va jusqu'à conditionner des comportements vis-à-vis d'autrui. - Des difficultés à s'engager, à se responsabiliser et à prendre des décisions seul. Ce trouble peut apparaitre à n'importe quel moment de la vie et diverses situations peuvent le faire remonter à la surface. Grâce à ce livre pratique et accessible à tous, Xavier Cornette vous aide à reconnaitre et à vivre avec la dépendance affective mais également à aider ceux qui partagent leur vie à mieux les comprendre. Tout l'enjeu est de parvenir à s'en défaire pour vivre mieux la relation, en toute autonomie.