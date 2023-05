Ma bible du régime méditerranéen

Tout savoir sur le régime méditerranéen en 75 questions-réponses : le régime méditerranéen, c'est quoi ? Comment s'y mettre pas à pas ? Pourquoi manger méditerranéen est écologique ? Peut-on l'adapter quand on est végane, sans gluten, sans lactose ou sans Fodmaps ? ... Accident cardiaque, Alzheimer, asthme, anti-âge, ballonnements, cancer, endométriose... 70 pathologies et les bienfaits santé, beauté, mentaux et minceur du régime méditerranéen. Les 50 aliments champions méditerranéens : abricot, ail, amande, avocat, baies, figue, fromage frais, huiles d'olive, de colza et de noix, oignon, poisson, poivron, tomate... Votre programme méditerranéen en 4 semaines : listes de courses, menus, recettes, exercices physiques...