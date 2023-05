Activités souris

Ma ribambelle d'activités propose de ... TOUT ! Des dessins, des coloriages, des pointillés à repasser et bien plus encore : les enfants pourront choisir parmi six différents types d'activités ! Le type d'activité est indiqué en haut de chaque page pour que les enfants puissent facilement s'y retrouver. Ce livre de 96 pages ne manquera pas de les occuper des heures durant.