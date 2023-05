Ouvrir son 3e œil

Poussez les portes de la perception et plongez au coeur de vous-même ! Relié à la clairvoyance, le troisième oeil représente un autre regard qui, au-delà des apparences, nous offre l'accès à nos mondes intérieurs. En percevant l'invisible, il nous est alors possible d'accéder à la véritable connaissance de soi. Un troisième oeil ouvert et équilibré permet de se reconnecter à son intuition, de cultiver un mental apaisé, mais aussi de manifester ses projets et ses potentiels. Cet ouvrage et son oracle de 18 cartes proposent des pistes concrètes pour vous lancer et explorer de nouveaux espaces de conscience, tout en veillant à un bon équilibre personnel et spirituel.