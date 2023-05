Karaté. Perfectionnement : préparer et obtenir sa ceinture noire

Spécialement destiné au karatéka avancé (trois à cinq ans de pratique), ce livre remarquablement illustré est conçu pour être le compagnon de sa préparation aux examens de ceintures bleue, marron et noire et fait la continuité avec le précédent ouvrage de l ? auteur Karaté initiation. Il répond à toutes les questions que l ? élève peut se poser et présente toutes les techniques qu ? il devra maîtriser pour obtenir ses grades. Un chapitre, conforme aux règlements de la Fédération française de karaté, est entièrement dédié à l ? examen de la ceinture noire. Un guide vers la réussite ! Vous découvrirez dans ce livre : ? Une brève histoire du karaté au Japon ? Le karaté et les autres arts martiaux japonais ? Les principes du karaté ? La frappe et la casse ? Les points vitaux ? Apprendre les techniques pas à pas ? Les katas et leurs applications ? Cette nouvelle édition est interactive et propose des films en ligne qui appuient les propos de l ? auteur et présentent les mouvements en dynamique !