Estelle et Noé à la découverte de la Préhistoire

A quoi ressemblaient les premiers hommes ? Quand sont-ils apparus et comment vivaient-ils ? Ont-ils côtoyé les dinosaures ? Remonte le temps aux côtés d'Estelle et Noé afin d'explorer la Préhistoire. Tu y rencontreras nos plus lointains ancêtres alors qu'ils chassaient encore le mammouth et fuyaient les tigres à dents de sabre !